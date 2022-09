(VIDEO) Comunicador Vladimir Henríquez vislumbra el surgimiento de un estallido social en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez consideró que en cualquier momento en el país puede producirse un estallido social porque durante los últimos años se ha ido acumulando una especie de disgusto en el pueblo dominicano por los tantos casos de corrupción y la falta de voluntad de las autoridades para resolver las principales problemáticas que aquejan los dominicanos y dominicanas.

“Ya esto no aguanta más y estamos viendo la peor formación del dominicano, estos jóvenes que usted está viendo ahora no tienen oportunidades, no estudian, no trabajan, más de un millón de dominicanos jóvenes no tienen oportunidad y no le voy a echar la culpa a este Gobierno, esto viene en escala”, sostuvo.

Henríquez Pérez emitió sus consideraciones junto al comunicador Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que la falta de oportunidades para los jóvenes responde a que en el país no se trabaja para crear políticas que vayan en favor del pueblo ni tampoco se legisla en esa dirección.

“Esto de las AFP es una cosa que se resuelve rápido y fácil si hubiera voluntad política pero es que están todos metidos en ese saco, todos están cogiendo su tajada y qué le importa el pueblo dominicano, aquí esa gente legisla para ellos, no para el pueblo”, sumó.

