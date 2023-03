(VIDEO) Comunicador Vladimir Henríquez plantea al PRM le restaría que Luz del Alba no se sume a la reelección

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez consideró que al Partido Revolucionario Moderno (PRM) le puede restar que la exministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, no se sume a la campaña de reelección que llevaría ese partido, de cara a las elecciones del 2024.

Sostuvo que Jiménez es un gran activo del PRM en Santo Domingo Este, sin embargo, la suspensión provisional de su nombramiento como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana en Barcelona, por el proceso investigativo que se le sigue en torno a supuestos actos de corrupción en su anterior cargo, es una situación que está afectando la carrera política de la exfuncionaria.

“Ella aglutina muchos jóvenes, era la coordinadora de la juventud del municipio y hay problemas si esa señorita no se integra, no es tan simple como ustedes lo quieren ver, esa señorita es una líder porque no estamos hablando de una persona decorativa, es una activista de muchos años del PRM”, expresó.

Henríquez Pérez emitió sus comentarios en el programa “Políticas Nuevas”, que conduce junto a los comunicadores Leonardo Suero y Felito Rodríguez, y se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, consideró que el PRM no tendría las cosas fáciles en ese municipio, porque hay cerca de 15 aspirantes del partido a la Alcaldía de Santo Domingo Este que han armado un verdadero “berenjenal”.

“En ese municipio están todos enemigos, todos aspirando a la misma posición y el presidente de la República no sabe lo que va a hacer en Santo Domingo Este con todos esos aspirantes, algunos hasta descalificados por la sociedad”, sumó.

