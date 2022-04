(VIDEO) Comunicador Vladimir Henríquez pide Gobierno resuelva problemas con choferes de corredor Charles de Gaulle

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO}, SANTO DOMINGO.- El comunicador y político Vladimir Henríquez Pérez externó su preocupación por las paralizaciones del tránsito que se estarían efectuando por parte de los choferes en el corredor de la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este y pidió al Gobierno solucionar ese problema que según dijo afecta a los ciudadanos que residen en esa demarcación.

El comunicador realizó sus declaraciones por la paralización del tránsito de ayer jueves en la avenida Charles de Gaulle donde choferes de las rutas de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), demandando que los dejen trabajar.

“A esto hay que buscarle un bajadero y la solución para que los ciudadanos no sean quienes paguen porque no encuentran el transporte para ir a los trabajos, para ir a la escuela o a cualquier diligencia”, expresó.

Henríquez Pérez emitió sus comentarios mientras conducía el programa “Políticas Nuevas”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Puntualizó que los choferes protestantes se han visto con la necesidad de hacerle el llamado al presidente Luis Abinader porque el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), como institución responsable de resolver el problema no ha hecho lo necesario para esos fines,

“El Intrant no hace nada con eso, esa situación se pudo evitar con la creación de una comisión que escuchara a esos choferes para buscar una solución, yo que tengo más de 20 años residiendo en la circunscripción 3 conozco algunos choferes que están ahí porque me he montado en guaguas con ellos, eso que ellos están hablando no es mentira ni es un montaje”, expresó.

En ese sentido, externó que esta de acuerdo con que el Gobierno organice y modernice el transporte pero dijo que tiene que hacerlo de una manera consensuada para no dejar sectores fuera.

En el programa, el comunicador mostró un video de lo que sería la protesta de choferes que emprendieron una camita hacia el palacio de Gobierno para exigir la atención y solución al problema que les afecta.

