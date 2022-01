(VIDEO) Comunicador sostiene 50 +1 hace gravitar a partidos “sanguijuelas”; favorece disminuir porcentaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez sostuvo este martes que el 50 +1 que se requiere para llegar a la Presidencia de la República ya no tiene razón de ser y solo serviría para que se mantengan gravitando partidos “sanguijuelas”, por lo que favoreció que se logre aprobar la propuesta de reducir el porcentaje de votos necesarios para lograr ganar unas elecciones presidenciales en el país.

“Esos partidos que no llegan ni a 1 %, lo que dan es pena, quieren que se mantenga el 50 +1 porque eso los hace gravitar todavía, los hace necesarios en el organigrama político. Si nosotros estamos desmontando subsidios, también tenemos que hacer un saneamiento en la política”, consideró.

Henríquez Pérez externó sus consideraciones durante su participación en el programa “Políticas Nuevas”, que conduce junto a Nicole Terrero García y José Paulino, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El comunicador expresó que el sistema del 50 +1 fue una norma impuesta para impedir el triunfo del extinto líder político José Francisco Peña Gómez, y fue un error del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) aceptar la propuesta en aquel entonces.

“Se equivocaron y aceptaron esa propuesta que no debió ser nunca, ya 30 años después eso no tiene razón de ser, pero los partidos sanguijuelas no quieren que eso se baje porque es lo que le da el porcentaje para manejarse”, insistió.

Enfatizó que esa norma no puede existir en la política moderna y pidió al presidente Luis Abinader corregir el “entuerto” que permitió el PRD, y acordar con los demás partidos políticos bajar el porcentaje.

Añadió que para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pueda concretar el plan de reelección que, según expresó, ya tienen, debe superar varios obstáculos y el 50 +1, sería uno de ellos.

