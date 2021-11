(VIDEO) Comunicador Rubén Franco asegura “Concurso de Oposición Docente va muy bien”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El docente y periodista Rubén Franco aseguró este martes que, a pesar de que renunció la Comisión Nacional de Observadores que supervisaba el Concurso de Oposición Docente, ese proceso “va muy bien” y cerca del 87 % de los maestros que se necesitan en el sistema, en el nivel primario, ya han aprobado.

“En términos generales el concurso va bien, esta comisión parece que entiende que ahí hay algo que no se le sirvió con tiempo, que no estaba haciendo nada allí y decidió renunciar, ya no tenemos veeduría, pero la Comisión Nacional de Concurso sigue trabajando y el proceso sigue viento en popa”, expresó.

Franco se expresó así tras comentar la noticia de que 16 de las instituciones que conformaban la comisión de supervisión presentaron su renuncia al ministro de Educación, Roberto Fulcar, el pasado 23 de noviembre, y señalaron que no recibieron las informaciones requeridas para planificar su trabajo y ejecutar la veeduría.

El periodista emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, el cual conduce junto a Daurin Muñoz, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, Franco indicó que el sistema estaba necesitando más de seis mil profesores en el nivel primario y hasta el momento, han aprobado alrededor de cinco mil ochocientos docentes, por lo que esa carencia casi se está supliendo sin ningún contratiempo.

De igual forma, dijo que los docentes del nivel primario que habían pasado la primera etapa, ayer fueron a la entrevista por competencia y están obteniendo altas calificaciones, por lo que les estaría yendo muy bien.

“Están pasando bien, sociales arrancó ya y parece que está un poco dura la prueba, pero también les está yendo bien, en términos generales el concurso va bien”, reiteró.

También, señaló que este proceso ha dejado ver que parte del personal docente con el que cuenta el país no está formado, razón por la cual en este proceso se establecieron unas pruebas más enfocadas en los contenidos, para que los maestros se encuentren un poco con lo que se le había enseñado.

“Hay que enseñarles lo que ellos deben enseñar, hay que enseñarles cómo conseguir los aprendizajes que están diseñados, y para eso no se pueden quedar en esta evaluación, este ajuste hay que hacerlo en un intensivo programa formativo que sea disruptivo, no podemos seguir haciendo lo mismo porque estaríamos invirtiendo en un barril sin fondo”, sostuvo.

