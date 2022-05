(VIDEO) Comunicador pregunta al oficialista: ¿Por qué el temor de que Danilo esté en la calle?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Otilio Arno consideró que el partido de Gobierno tiene temor de que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, se lance a las calles para trabajar por el crecimiento de su organización partidaria, ya que desde su óptica, varias acciones que se emprenden, algunas desde el Gobierno, buscan frenar el exmandatario, cómo sería la implementación del programa “El Gobierno en las Pro­vincias”.

“¿Por qué el temor de que Danilo esté en la calle?, el expresidente dijo hace un mes que el día 22 se iba para la calle y el Gobierno no dijo nada, pero de repente hace un Consejo de Gobierno ampliado y envía a todos los ministros y directores a cada municipio de este país el día 22”, señaló.

Cuestionó cuál es el objetivo del programa y qué van a hacer verdaderamente los funcionarios, si ya el propio presidente Luis Abinader ha visitado cada provincia y ha creado Consejos de Gobierno, los cuales están encargados de racionalizar el despacho de los aspectos de la administración pública en beneficio de los intereses y el servicio de los ciudadanos.

Arno emitió sus consideraciones junto a los comunicadores Esther Minyetys y Valerio Ventura, en el programa “Secreto de Voz en Voz”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 26:59).

“Con esto no estoy haciendo una defensa a Danilo, pero cada vez que él dice que va para la calle empiezan con unos expedientes y como que se han ido cayendo, entonces ahora enviaron todos los ministros y directores a las provincias a buscar no sé qué, ¿Qué la base del PRM no tiene empleo?”, expresó el comunicador.

También, se preguntó cuáles intenciones habría tenido la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Miren a Mirna Ortíz, cuando fue a un programa de televisión a indicar que al expresidente Medina lo han estado investigando, pero no han encontrado elementos suficientes.

“¿Por qué el temor de que Danilo esté en la calle legítimamente como presidente de su partido, que no soy yo que tengo que venir a defender eso, que vengan los peledeístas a defenderlo?”, reiteró.

Dijo que la Procuraduría debería atender las denuncias que han realizado el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo y el asesor del Poder Ejecutivo Roberto Santana, sobre un supuesto entramado de corrupción que opera en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

