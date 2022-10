(VIDEO) Comunicador pide sancionen ciudadanos obstruyan trabajo de agentes policiales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y analista político Luis Ramírez consideró que es momento de que República Dominicana empiece a aplicar sanciones, por obstrucción a la justicia, a aquellas personas que interfieran cuando agentes de la Policía Nacional traten de materializar un arresto.

El profesional de la comunicación sostuvo que se ha vuelto una costumbre “el relajo” de obstruir el trabajo de los agentes, grabarlo y subirlo a redes, acción que aseguró debe ser condenada.

“Ese relajo de que un policía no puede arrestar a alguien en un barrio, en un lugar o en una fiesta, porque le cae la trulla con los que andan para no dejar que lo arresten, eso no puede ser, debe haber un régimen de consecuencia, eso se llama obstrucción del cumplimiento a la justicia y el Código establece las sanciones para eso”, emitió.

Mientras conducía el programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, realizó llamado a la comisión encargada de reforma, “para que si realmente quiere una Policía como la que se está proyectando, debe dotarla de ese sentido de autoridad”.

“El que no cumple o que no respeta sea sancionado dentro del ámbito de la ley”, enfatizó.

Ramírez indicó que la falta de sanciones en ese sentido, da entender que al resistirse a un arresto y hasta enfrentarse a un agente no se está violentando ninguna ley.

Estimó que en algunos casos las mujeres hacen uso “abusivo” de su condición de mujer, entendiendo que por ser féminas si causan este tipo de caos no habrán consecuencias legales en su contra; sin embargo, aseguró que la violación a las normas no se puede permitir.

“Se ha vuelto costumbre recurrente que la Policía para poder arrestar a un ciudadano, por lo general, deben enfrentarse a un show, deben venir cinco policías, caerse a trompadas, estrellarse, estrellar a los policías, los tumban, los desarman y aquí no pasa nada”, emitió.

Enfatizó que en un país donde los mismos ciudadanos son los que exigen a los agentes que brinden mayor seguridad, que se dediquen más a su trabajo y que tengan más compromiso, este tipo de situaciones no deben repetirse.

