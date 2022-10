(VIDEO) Comunicador pide menos discursos y más acceso a servicios de salud para detectar el cáncer 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el abogado y comunicador Hatfield Polanco la prevención del cáncer no debería ser una ola de discursos en la que la mayoría de las personalidades se montan cada año para esta fecha, sino que lo ideal sería que se pongan en marcha políticas que faciliten en todo momento el acceso a los servicios de salud.

El comunicador lamentó que la atención a la salud en la República Dominicana esté segmentada por rangos, y que la mayor parte de la población que solo cuentan con un seguro médico básico, no gozan de algunos beneficios en los centros de salud.

“No puede ser un discurso solamente la lucha contra el cáncer y que durante todo este mes tengamos seminarios, hagamos citas, hagamos chequeos gratuitos y llamemos solamente por este mes, debe ser continuo y constante, pero no solamente en información, sino que las Administradoras de Riesgos de Salud deben ser más objetivas con este tipo de enfermedades”, expuso.

Durante su participación en el programa “La República”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Polanco comentó que durante toda su vida una persona joven paga un seguro médico, utilizándolo en escasa ocasiones, pero cuando realmente necesita de su cobertura este no sirva de mucho.

(Ver programa).

“No es justo que simplemente sea un negocio, tenemos que pensar en la gente, estas condiciones de salud son pesadas y el Estado debería ir en auxilio. Los dominicanos deberíamos tener la garantía de que si nos llega cualquier cosa, nuestro seguro de salud nos va a salvaguardar y no me va a dejar solo en una situación”, comentó.

Sostuvo que enfermedades como el cáncer obligan a las personas a abandonar todas actividades productivas, lo que disminuye la cantidad de los ingresos , eso sumado a que los tratamientos para el mismo son de alto costo.

“Yo entiendo que una persona que tenga esta enfermedad y que esté cubierta por una ARS sea cual sea no tenga el 100% de su tratamiento, porque aquí nosotros gastamos millones y millones en carreteras, en metros, en elevados y un sin número de cosas que son importantes, pero no podemos dejar a un lado a la gente y no tiene sentido”, enfatizó.

