(VIDEO) Comunicador pide al expresidente Danilo Medina referirse a casos Coral y Coral 5G

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Alezaimy Veras sostuvo este lunes que el Ministerio Público debería llamar a un interrogatorio al expresidente Danilo Medina o este debería referirse de manera voluntaria a los casos de investigación Coral y Coral 5G, ya que en ellos se acusa a dos personas que tuvieron una cercanía con él, acusados de estar vinculados a un supuesto entramado de corrupción.

“Son personas que sabían todos los pasos del presidente Danilo Medina, que sabían todo lo que se movía en Palacio, entonces no me van a decir a mí que el presidente de la República no conocía de estos pasos, porque o lo tenían bien vendido o el se hacia el tonto”, expresó.

El comunicador se expresó así tras señalar que el Ministerio Público, dentro del operativo denominado Coral 5G, arresto del general Julio Camilo de los Santos Viola, quien pasó a ser el jefe de seguridad del exmandatario, luego de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestó y acusó de corrupción al mayor general Adán Cáceres Silvestre en la Operación Coral.

Veras emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, el cual conduce junto a Daurin Muñoz, Rubén Franco y Damián Aquino, y el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 24:11).

En tal sentido, el comunicador consideró que el país merece una respuesta de parte del actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la que explique al país cómo sus colaboradores más cercanos hicieron supuestamente tanta barbaridad en el Estado.

“La persona que estaba llamada a ser la más informada del país no puede negar que tenía conocimiento pleno de esas operaciones. Señor presidente, usted que ha tratado de proyectar una imagen de un hombre responsable, usted debería hablar de eso antes de que la Procuraduría lo llame”, añadió.

También Veras señaló que el caso Coral 5G no se va a quedar en el nivel en que el Ministerio Público ha solicitado medida de coerción para los imputados, sino que vendrán nuevos elementos y más acusados.

Relacionado