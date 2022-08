(VIDEO) Comunicador pide  Abinader “remenear la mata” en las gobernaciones provinciales  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez solicitó al presidente Luis Abinader “remenar la mata” en las gobernaciones provinciales, tras considerar que muchas gobernadoras no han hecho nada para honrar su cargo.

“Debe remenear la mata con las gobernaciones el presidente, que esas mujeres no han hecho nada. A muchas de esas gobernadoras le dieron dos años y no han hecho nada que no sea escándalo”, expuso.

Junto a Felito Rodríguez en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Henríquez precisó que en la República Dominicana hay un “paquete” de gobernadoras dando “espectáculos y piquetes” en publico.

(Ver).

“Esas mujeres no han hecho nada. Ahora saltan que se está violentando, que la cuota de la mujer, que el machismo, pero no han hecho nada”, exclamó.

Al referirse a las modificaciones que realizó el primer mandatario, Luis Abinader, al tren gubernamental, el pasado tres del mes en curso, a través del decreto 414-22, donde quedaron establecidas diez nuevas designaciones, Henríquez Pérez, consideró que al mandatario aún le faltan cambios por realizar.

“Manuel Jiménez: un hueso duro de roer”

En otro aspecto, el profesional de la comunicación sostuvo que por más que muchos quieren criticar la gestión del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, este se ha convertido en un “hueso duro de roer”, que no tiene ninguna competencia.

“El hombre se ha ido recomponiendo, todo el que le adversaba se ha ido descalabrando. Se ha ido recomponiendo constatando parque, haciendo su bacheo, manejando los recursos del Estado como en un colmado como un cuaderno, peso a peso”, emitió.

Destacó que el representante de Santo Domingo Este ha ido recuperando el municipio con cada paso que da.

Relacionado