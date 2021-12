(VIDEO) Comunicador pide a PN no dejar pasar como inadvertido robo de camioneta policial en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Holi Matos pidió a la Policía Nacional no dejar pasar como inadvertido el robo de una camioneta usada por sus patrullas en el municipio de Villa González de Santiago, indicando que el hombre que osó robar el vehículo puso en riesgo la vida de varias personas y debe recibir una sanción ejemplarizadora.

“Atención Policía Nacional, si tienen que poner abogados háganlo, el Ministerio Público tiene que darle seguimiento y este hecho no puede pasar inadvertido, ese individuo pudo haber asesinado varias personas en ese vehículo”, manifestó.

El comunicador sostuvo sus planteamientos al criticar que el pasado fin de semana un hombre robó una patrulla policial en horas de la madrugada durante una fiesta en ese municipio, y atropelló varios vehículos mientras conducía, entre ellos una motocicleta en la que iban dos policías.

Matos emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “En el Foco”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 19:36).

Insistió en que el hecho no puede pasar inadvertido, porque según expresó, el hombre que robó la camioneta, con el acto, acumuló varios delitos que no deben ser olvidados con una simple disculpa de su parte.

Dijo que la autoridad debe trabajar para ganarse el respeto de la ciudadanía y estar vigilante para que esto no ocurra, considerando que también los policías que tenían esa patrulla asignada deben ser sometidos a sanciones disciplinarias.

“Ese sujeto tiene que ser sometido a la justicia y condenado por ese delito que cometió, no puede aparecer pidiendo disculpas, es para que otro no se atreva a hacer lo mismo y la única manera es dándole una sanción ejemplarizadora, no hay excusas”, añadió.

Matos externó un voto de confianza al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que este tipo de hechos se sancionen de manera drástica, reiterando que los oficiales de la patrulla tienen una alta responsabilidad en este caso.

Relacionado