(VIDEO) Comunicador pide a ministro de Turismo intervenir “abandonadas” playas de Samaná 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y político Vladimir Henríquez denunció este jueves que las playas de Samaná se encuentran abandonadas y alertó sobre el peligro que correrían varios de sus visitantes por la falta de señalización, por lo que pidió al ministro de Turismo, David Collado, intervenir la zona para evitar que ocurran tragedias.

Henríquez Peréz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Políticas Nuevas”, el cual conduce junto a Nicole Terrero García y José Paulino, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, dijo que el pasado martes murió un joven oriundo del municipio de San Juan de la Maguana en la plays Consó de esa zona, y preguntó qué están esperando las autoridades para tomar medidas

“Lo que yo viví en esas playas es una cosa dantesca, ningunas tienen señalización, no hay una banderita, no hay un salvavidas, cuando aparece un politur con su pistola en el cintillo te dicen que no saben nadar, en el caso que nos pasó a nosotros lo que hicieron fue grabar la situación con dos personas ahogándose”, contó.

“Pedimos al ministro Collado que vaya en auxilio y que por favor señalice esas playas, no puede ser que usted tenga que irse por una carretera peligrosa y encuentre esa playa honda, sin dragueo, con fenómenos que nadie sabe lo que está pasando, y no haya una señalización de que tenga cuidado, que hay un oleaje o que es honda”, insistió.

