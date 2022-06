(VIDEO) Comunicador pide a ciudadanos querellarse ante la PN cuando sean víctimas de robo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Luis Ozuna recomendó a los ciudadanos acudir a la Policía Nacional, al momento de ser víctima de robo y presentar sus denuncias, en lugar de hacerlo a través de la prensa, para que las autoridades hagan su trabajo.

En ese sentido, dijo que la prensa no puede resolver los casos que ameritan investigación de las autoridades, por lo que exhorta a los afectados poner la denuncia ante la institución del orden para que esta les de el apoyo correspondiente.

“Los medios de la prensa estamos para exponer todo lo ocurrido en el país y en el mundo, pero debemos concientizar a personas que son victimas de cualquier tipo de hechos por más mínimo que usted lo vea. Los medios de la prensa no le van a resolver el caso, los medios de la prensa no le van a hacer las investigaciones correspondientes”, expresó el comunicador en su programa Seguridad Ciudadana al Descubierto.

Asimismo, aclaró que si la Policía no tiene una denuncia no se va a movilizar para resolver los casos y que hay que tener pendiente que la prensa no va a apresar a los delincuentes que cometan hechos contra los ciudadanos.

El periodista hizo estos comentarios al recibir una información sobre un hecho donde dos hombres de nacionalidad haitiana atracaron al dueño de una finca donde ellos laboraban y cargaron con una cantidad indeterminada de bienes y dinero, sin embargo este informe no había sido confirmada por parte de las autoridades.

“¿De qué manera se puede resolver un caso de esta magnitud, si la la Policía Nacional no tiene conocimiento?”, cuestionó Ozuna.

“Debemos crear conciencia antes esto que ocurre. Si a usted le robaron un pincho vaya a la Policía y ponga su denuncia, porque hoy es un pincho, pero mañana puede ser el televisor”, añadió.

