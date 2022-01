(VIDEO) Comunicador Mihail García sostiene Gobierno ha manejado tema ADP de manera “muy torpe”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mihail García sostuvo que el Gobierno ha tenido un manejo “muy torpe” en cuanto a la situación que acontece con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el retorno a la docencia, pues por ser este el gremio más fuerte que tiene el país, se debe procurar un diálogo.

“Hidalgo, cuando se pone el traje de gremialista se quita el de político, eso hay que reconocerlo. La ADP ha hecho una denuncia, ha dicho que más de 10 mil profesores tienen COVID o síntomas, pero eso se resuelve fácil, lo que hay que hacer es un operativo y verificar si es así”, manifestó.

García emitió sus consideraciones junto al periodista Luis Brito, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 03:50).

Señaló que dentro de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo (FP), e incluso del oficialista, hay miembros que están de acuerdo con que no se inicien las clases en estos momentos por los contagios del COVID, y eso es algo que deberían tomar en cuenta las autoridades.

También, reparó en que quien intenta manejar el tema de la ADP como algo meramente político estará perdiendo su tiempo, porque conoce muy bien el gremio y en él funcionan muchas cosas.

“Fíjense que Xiomara Guante, que fue la pasada presidente de la ADP, perdió de inmediato porque no supo gestionar la ADP como un gremio, sino como una columna del perremeísmo”, expresó.

Consideró que en este llamado a paro por parte del gremio de profesores las autoridades del Gobierno se han puesto a bravear y por ello van perdiendo el pleito.

“Ahora parece que sonsacan varios presidentes de seccionales que deben responder, me imagino, al partido de Gobierno para ver si debilitan la posición del ADP, pero esa posición se va a debilitar no porque sonsaquen presidentes de seccionales, sino porque han iniciado los trabajos y los padres no tienen dónde dejar los hijos”, expresó.

