(VIDEO) Comunicador Mihail García exhorta a Abinader a buscar un tutorial de cómo manejar la delincuencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mihail García se unió al grupo de políticos que han utilizado la herramienta de Google para comparar las gestiones de gobierno del exmandatario Leonel Fernández y del presidente Luis Abinader, y exhortó al actual jefe de Estado a buscar un tutorial en YouTube de cómo manejar el tema de la delincuencia, la cual está “azotando” en el país.

“Yo creo presidente que usted debe buscar un tutorial en YouTube, si existe, de cómo se maneja el tema de la delincuencia porque nos está azotando la delincuencia señor presidente”, expresó.

Así se expresó García luego de que ayer el presidente Abinader mandó al exmandatario Leonel Fernández a utilizar la herramienta Google para “que recuerde” cómo fue su gestión cuando dirigió los destinos de la nación.

García emitió sus comentarios junto a los comunicadores Priyanka Rodríguez, Julio González y Simón Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, el cual se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 11:00).

Asimismo, consideró que el actual presidente de la República también debe utilizar el famoso buscador para verificar cómo puede enfrentar el tema de la inflación en el país, así como un curso de liderazgo y gestión eficiente del Estado para los funcionarios del Gobierno, porque en su mayoría no han dado “pie con bola”.

“Yo lo que creo presidente es que usted también debería buscar un cursito de democracia para que su partido no comience a hacer las cosas que usted criticaba antes y ahí está Google para que usted lo vea presidente Luis Abinader”, expresó.

Sobre su búsqueda en Google, García indicó que, al igual que el economista Haivanjoe NG Cortiñas, buscó el comportamiento del sector agropecuario durante el último año de gestión del expresidente Leonel Fernández, donde hubo un crecimiento de 7.3 %, mientras que durante este Gobierno, en el año 2021, apenas hubo un aumento de 2.6%.

“También he buscado en Google cómo anda la economía de este país y he visto que el FMI ha dicho que lo que creció la economía fue de 5% y no un 12% y también he visto que, según los datos del Banco Central, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre de este año ronda el 3.67% cuando la meta de inflación era de un 4% para el año completo”, concluyó.

