(VIDEO) Comunicador Mariano Abreu pregunta si destitución de funcionarios significa pena máxima en RD   

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mariano Abreu cuestionó si en el país la destitución de funcionarios significa la pena máxima, tras preguntar por qué no están presos las autoridades responsables de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, bajo cuya administración se habría montado una red de internet utilizada por los reclusos.

“Me he preguntado, ¿por qué los sobornados de Odebrecht no están presos, los empresarios que vendían al Inabie y los funcionarios que actuaron en contubernio, también me pregunto ahora por qué no están presos las autoridades de ese penal o es que aquí solamente la pena máxima es la destitución?”, cuestionó.

El comunicador realizó los cuestionamientos tras comentar la noticia de que las autoridades penitenciarias desmantelaron esta semana una poderosa red de internet utilizada por presos en La Victoria con 96 routers, además fueron incau­tados 508 teléfonos móvi­les, 107 cargadores, 96 au­riculares, una laptop, dos tabletas, 9 reproductores de DVD, 35 playstation, 10 controles de distintos apa­ratos, 8 inversores y 173 bo­cinas.

Abreu emitió sus comentarios junto a los comunicadores Edward Ramírez, Jorge Moreno y José Paulino, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El también asesor de imagen, sostuvo que los equipos incautados por las autoridades del sistema penitenciario indican que en La Victoria hay una estructura delincuencial y es desde donde posiblemente también esté operando una red de sicariato.

“96 routers, 89 cámaras CCTV, ¿a quién ustedes creen que las cámaras vigilaban, a los presos?, es desde ahí que se preparaba la inteligencia para mandar a matar a alguien, es una estructura delincuencial que hay allí instalada”, expresó.

Abreu insistió en que la pena máxima del país no puede ser solamente la destitución de un funcionario, sino que es algo que debe estar tipificado en el Código Penal y ser dictaminado en un juicio oral, público y contradictorio.

También consideró que en el país los servidores públicos que son acusados de realizar supuestas irregularidades en las instituciones del Estado, por lo general se escapan solo con ser cancelados o suspendidos.

“¿Es así el modelo del cambio nuevo mi presidente, mi procuradora? No, yo no creo que sea así, no creo que ese sea el concepto que ustedes tienen de un cambio porque yo apuesto a ustedes y sigo apostando a ustedes, pero así no puede ser”, declaró.

