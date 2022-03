(VIDEO) Comunicador Mariano Abreu cree sana y prudente posición de Abinader frente a AstraZeneca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor de imagen Mariano Abreu sostuvo que la posición del presidente Luis Abinader frente a la farmacéutica AstraZeneca es sana y prudente, porque en las actuales circunstancias, en la que los contagios han bajado significativamente y muchas personas no se quieren vacunar, tiene el derecho y el deber de negociar.

“En estas circunstancias el presidente tiene el derecho y el deber de negociar y está en la otra parte decir que sí o que no a lo que él está planteando, él no pierde nada, perdería más si no lo plantea. Lo peor que puede recibir el presidente es un no y no se le va a caer un brazo ni va a perder un ojo, pero ¿Si le dicen que sí?”, planteó.

Los planteamientos de Abreu giraron en torno a que el Gobierno se ha negado a aceptarla las vacunas contratadas con la empresa británica en octubre pasado y el mandatario dominicano le ha planteado dos alternativas: “O ellos aceptan y las entregan en la medida en que nosotros las necesitemos o habrá arbitraje”.

Abreu emitió sus consideraciones junto al comunicador Edward Ramírez, en el programa “Enfrentados”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 19:07).

También deploró que en estos momento haya personas que critiquen que el Gobierno haya firmado con la farmacéutica en el marco de la pandemia de la COVID-19, ya que si no hubieran dado ese paso, el país habría podido lograr ser uno de los primeros que recibió las primeras dosis contra la enfermedad y avanzó en cuanto al proceso de inoculación.

Asimismo, reconoció que el contrato que firmó República Dominicana con Astrazeneca tiene cláusulas “leoninas”, sin embargo, el país no fue el único que aceptó el acuerdo, sino todos los Estados que en ese momento necesitaban vacunas, en unos de los momentos más críticos de la pandemia.

“Ahora es muy fácil evaluarlo, decir que no debimos, pero por esa razón nosotros fuimos uno de los países que más avanzamos en el sistema de vacunación, ahora usted lo critica. Yo estoy diciendo que el presidente Luis Abinader está haciendo algo correcto, está tratando de negociar”, expresó.

