(VIDEO) Mihail García: “Manuel Jiménez ha quemado su tarea de hacer de SDE un municipio justo y recreativo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mihail García reprendió la gestión que ha llevado a cabo el alcalde del municipio Santo Domingo Este, durante los dos años que tiene ejerciendo esa función y señaló que el funcionario “se ha quemado en su tarea de hacer de Santo Domingo Este un municipio justo y recreativo” para los munícipes que según expresó no perciben que exista una buena gestión.

“En estos dos años Manuel Jiménez simplemente se ha quemado en su tarea de hacer de Santo Domingo Este un municipio justo y recreativo, nosotros los munícipes de Santo Domingo Este no hemos sentido que hay una gestión”, manifestó.

El profesional de la comunicación externó estas críticas a raíz del discurso de rendición de cuentas del alcalde Manuel Jiménez que el pasado lunes expuso ante el Concejo de Regidores del municipio.

García emitió sus consideraciones junto a los comunicadores Anderson Rodríguez y Priyanka Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, donde enumeró las acciones en las que a su juicio el alcalde del municipio Santo Domingo Este “ha hecho absolutamente nada”.

(Ver comentarios a partir del minuto 03:28).

Entre las denuncias a la gestión municipal, manifestó que Manuel Jiménez no ha mejorado la recogida de basura después de que el ayuntamiento se responsabilizara de la recogida de desechos por desligar de esa función a la empresa que antes lo hacía y que supuestamente estaba involucrada en actos de corrupción.

“Eso ha sido un fracaso, pero ¿qué ha hecho Manuel Jiménez en torno a la política de arbolado público? Uno no sabe lo que es eso porque en Santo Domingo Este no existe una política de arbolado público”, señaló.

Durante su participación externó que el alcalde Jiménez no ha hecho lo ameritado en el tema de seguridad y dijo que Santo Domingo Este se percibe como en el municipio más inseguro de todo el Gran Santo Domingo.

“¿Qué ha hecho Manuel Jiménez para la remodelación y la creación de nuevos espacios de esparcimiento o de la llamada política de recuperación de espacios públicos? Absolutamente nada, todo lo contrario, los parques de Santo Domingo Este se están despedazando y no se ha recuperado ni una zona para que los munícipes tengan un lugar de esparcimiento”, expresó.

Asimismo, García condenó las declaraciones de alcalde Jiménez quien dijo en la rendición de cuentas que en el sistema de monitoreo para medir los niveles de desarrollo de la gestión pública (Sismap), la institución se encontraba en una de las ocho primeras posiciones, siendo demostrado posteriormente que es una mentira porque se encuentra en la posición número 52.

“Es decir que en cuanto a lo administrativo también han fallado y fracasado, pero ¿qué ha hecho Manuel Jiménez para proyectar el municipio como el polo turístico que él había prometido? Absolutamente nada y yo no he visto la primera reunión con cualquiera de los ministro del país para tratar de salvar el Cachón de la Rubia, para rescatar o hacer una ruta turística por el Monumento de la Caña, el Faro a Colón, los Tres Ojos y demás zonas que tiene el municipio para explotar en términos de turismo”, añadió.

Para culminar con los puntos citados, García culpó a Jiménez de no desarrollar el municipio en términos económicos y precisó que los empresarios en la zona se quejan de la falta de oportunidades desde la Alcaldía, también declaró que no se ha dotado al municipio Este de un plan de gestión municipal que le permita proyectarse a 20 años porque no ha habido una convocatoria del Consejo Económico y Social del municipio.

