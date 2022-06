(VIDEO) Comunicador llama a ver el “vaso medio lleno” con la juventud dominicana  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El analista político Luis Ramírez, consideró que en la República Dominicana es muy común que se realicen diagnóstico sobre cómo anda la juventud y en la mayoría de los casos lo más resaltado siempre es negativo; no obstante, dijo que en este segmento de la población ha habido grande cambios que pocas deben ser reconocido.

“Nosotros sazonamos y repetimos mucho que en este país no hay futuro para la juventud, de que la juventud no tiene perspectiva de que no tiene oportunidad; sin embargo, cuando se mira de manera puntual y práctica podemos ver que el mundo artístico está copado de gente joven, en el teatro, en el cine, en la música. En el ámbito político la juventud se está insertando”, externó.

En el programa “Aquí se Dijo”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez aseguró que si bien es cierto que aún hay mucho por hacer en ese aspecto, también hay que subrayar en que comparación con años anteriores la República Dominicana ha avanzado mucho en la disminución del desempleo joven.

Asimismo, destacó que la alta incidencia en la economía y el desarrollo laboral de las Mipymes, que en su gran mayoría están encabezada por emprendedores jóvenes, también hace un contrapeso a los datos negativos.

“En comparación con otros años si tu miras en la posición que está la otra franja de la juventud con relación a 20 años atrás, entonces, nosotros tendríamos que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, porque nunca antes se había visto tanta gente joven insertada en los espacios académicos”, emitió.

Consideró que solo basta ver la cantidad de matrículas que componen las universidades, los centros técnicos existentes, las escuelas de idioma y tomar en cuenta cuál es la franja estudiantil que está presente en ella.

“Solo tenemos que ver la cantidad de Mipymes, pequeñas empresas y cuantas iniciativas jóvenes hay en todos los espacios. Las Mipymes, son casi el 90% de la generación de empleo, desde la dinámica laboral, en términos de cantidad”, puntualizó.

Asimismo, precisó que antes ver un joven dentro de un medio de comunicación era notica; sin embargo, destacó que ahora estos son los que en su mayoría integran la comunicación.

“Todos los espacios están copados de gente joven y es cierto que todavía hay una gran franja de la juventud que está en el aire, que probablemente no tiene perspectiva, pero probablemente esa es la parte que compone el vaso medio vacío”, externó.

