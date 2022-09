(VIDEO) Comunicador llama a comunidad internacional a dejar “hipocresía” e intervenir Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Germán Yael Feliz sostuvo que la los haitianos la están pasando muy mal están pidiendo a gritos una solución para la crisis que viven en estos momentos, y pidió a la comunidad internacional dejar su “hipocresía” e intervenir en el vecino país para que Haití se pacifique y después sus ciudadanos puedan celebrar dignamente unas elecciones.

“Tantos países con millones en reservas y con una hipocresía haciendo asambleas, ninguno sirve para poder intervenir en la situación. Haití tiene que pacificarse de una manera un otra, prestando policías o gente armada que pueda controlar la situación, llévense a todas esas bandas que están ahí, para que se salve un grupo hay que llevarse otros”, expresó.

Feliz emitió sus comentarios en el programa “Agenda del Pueblo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Los millones de haitianos se están muriendo por un grupo de cabezas locas armados ¿y por dónde entran las armas porque Haití no hace armas, por dónde llegan?, entonces aquí hay una mafia, aquí hay un grupo de poderes que rodean a Haití y lo tienen así, por eso nadie quiere meterse y eso hay que resolverlo porque eso va a hacernos daño”, insistió.

Dijo que no es fácil contener un pueblo que no tiene qué comer, no tiene combustible, ni electricidad, donde no hay transporte, saquean los supermercados e incluso los bancos, por lo que ese país representa un volcán a punto de hacer erupción.

“Van a ser muchos los perdones que habrá que pedir cuando se arme lo que se puede armar si no nos ponemos la pila y los organismos internacionales deben dejar esa hipocresía. Tienen que meterse, porque Haití solo no va a salir de eso y nosotros con todos los guardias del mundo no podremos restringir esa situación cuando termine de explotar”, sumó.

