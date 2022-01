(VIDEO) Comunicador Keven Rodríguez: Cerrar el país no es una opción, llama a no politizar temas del Covid-19

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El comunicador Keven Rodríguez sostuvo que cerrar nuevamente la República Dominicana por el aumento en los casos de Covid-19 no debería ser considerado por los ciudadanos como una alternativa, debido a que a su entender esto sería un atraso para el país.

En ese sentido, realizó un llamado a no politizar los procesos de salud, y a mantener las medidas preventivas.

“Cerrar el país nuevamente no es una alternativa ni una opción, yo quiero que esa idea que es más política que otra cosa comencemos a sacarla de nuestra cabeza. Ahora bien, nosotros sí tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que entender que si nosotros no ponemos un granito de arena no vamos a salir de esto”, externó.

Rodríguez hizo sus planteamientos en el programa “El Tanque Full”, que conduce por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 37:27).

De igual forma, insistió en que es necesario que la población preste atención a las medidas anti Covid, y evite politizar todo lo adoptado por el Gobierno a fin enfrentar la crisis, asegurando que el presidente Luis Abinader ha hecho todo lo posible para evitar cerrar el país y esa es una acción que más que criticarla es necesario aplaudir.

“Todo lo queremos llevar un escenario político, diciendo que el presidente no quiere cerrar el país, que el país se está desbordando, que no hay medicinas, nosotros tenemos una realidad mundial que es el Covid, y nuestro presidente está buscando la forma de no cerrar el país, eso hay que aplaudirlo”, expresó.

De igual forma, el comunicador apeló a la conciencia de los dominicanos, invitando al uso constante de las mascarillas, y haciendo énfasis en que las medidas de prevención son una responsabilidad de los ciudadanos.

“Nosotros somos los que tenemos que cuidarnos, hay que mantener el distanciamiento social, en los trabajos pueden alternar el personal, pero no podemos volver a cerrar el país, tampoco podemos exigirle al gobierno que vuelva a cerrar el país donde se está invirtiendo todo el dinero del mundo para manejar esta situación”, consideró.

Relacionado