(VIDEO) Comunicador José Rosario pide al CMD ser prudente y volverse mano amiga del Gabinete de Salud

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador José Rosario pidió al Colegio Médico Dominicano (CMD) prudencia y ser una mano amiga de las autoridades del sector salud, por entender que el gremio cuestiona diariamente las decisiones del Gobierno en cuanto a la pandemia de la COVID-19, y va en contra de los esfuerzos que realiza el Gabinete de Salud.

“Todos los días escucho al presidente del CDM decir que no está bien está medida del Gobierno, que no está bien lo de tantas pruebas, que no está bien el manejo del COVID, pero nadie da una solución, nadie le lleva diez puntos al Gobierno, sobre todo al Gabinete de Salud, para mitigar un poco o contener el pico de contagio de este COVID”, cuestionó.

Rosario emitió sus consideraciones durante el programa “Políticas Públicas en Línea”, que conduce junto a Manuel Rojas, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que en lo que se refiere a gremios en República Dominicana, la tendencia en los últimos 20 años ha sido que los representantes o presidentes de las asociaciones tienden a politizar sus mandatos.

También, dijo que puede dar constancia sobre el trabajo que realiza el Gabinete de Salud de una forma eficiente, y no han faltado campañas preventivas ni vacunas contra la COVID-19, así como tampoco centros en los que se realizan pruebas para detectar el coronavirus de forma gratuita para la población.

“¿Qué más quiere el Colegio Médico?, yo lo que le puedo pedir es un poquito de prudencia porque no hace sentido que por un lado esté el Gabinete de Salud todos los días haciendo su trabajo y usted haciéndole la contra, la mejor mano amiga que debería tener el Gabinete de Salud es el Colegio Médico Dominicano”, sostuvo.

El comunicador puntualizó que este momento de pandemia ha significado un sacrificio para todos y ha traído incluso daño psicológico a muchos, lo que no ha sido culpa de ningún gobierno.

En esa línea, pidió a las actuales autoridades del CDM dejar de estar “desinformando”, ya que la efectividad de su gestión no se verá en los primeros 100 días hablando en contra del Gobierno.

