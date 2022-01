(VIDEO) Comunicador José Paulino sugiere a presidente de APD dejar política “barata” y no jugar con educación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador José Paulino sugirió este miércoles al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, no jugar con la educación del país y dejar de hacer política “barata” desde su posición, donde ha agotado tres períodos, sin embargo, no tiene un legado que mostrar.

“Estamos hartos de la política barata en la República Dominicana, esto tiene que cambiar, nosotros no podemos seguir retrocediendo, y usted señor Hidalgo, que ha tenido tres períodos en el ADP, no tiene un legado, ha sido tres veces diputado y no ha hecho nada tampoco”, sostuvo.

Así se expresó el comunicador tras continuar el educador oponiéndose a que se inicien las clases de forma presencial en el país e intentar que los maestros realizaran una huelga por tales motivos.

Paulino emitió sus declaraciones en el programa “Políticas Nuevas”, que conduce junto a Vladimir Henríquez Pérez y Nicole Terrero García, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 11:18).

Manifestó que la salud de las personas está por encima de todo, no obstante, consideró que Hidalgo no está procurando el bienestar de los dominicanos, sino sacar provecho político de la situación.

“Señor Hidalgo, ¿usted recuerda el programa Dominicana Digital impulsado por el expresidente Danilo Medina, que se gastó más de mil millones de pesos y fue un total fracaso?, entonces si su partido no dejó nada en términos tecnológicos para poder llevar las clases virtuales tiene que callarse”, agregó.

Asimismo, preguntó si el gremialista sabía que un 81 % de niños en los campos del país no tendrían acceso a internet , y siguió insistiendo en que Hidalgo está jugando a la política “barata” desde su posición.

“Está jugando con el tema de la educación en el país, que no se puede poner en juego y ya el Colegio Médico Dominicano habló, los expertos en la materia dicen que los niños pueden ir a tomar clases con los protocolos”, agregó.

