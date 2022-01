(VIDEO) Comunicador José Paulino pide a Salud Pública hacer cumplir protocolos sanitarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador José Paulino llamó este miércoles a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que se refieran al tema de los “teteos” en los barrios y hagan cumplir los protocolos para evitar los contagios de la COVID-19, criticando que se permita que artistas urbanos concentren cientos de personas en un lugar por la grabación de un video musical.

“Tienen que llamar a esos urbanos, y si tienen que meterlos una semana presos, pues háganlo hasta que ellos entiendan que no pueden hacer eso, que su comunidad no es para eso, ellos van a un sitio, se meten 200 personas y no pasa nada”, añadió.

El comunicador se expresó así tras mencionar que los exponentes urbanos Anuel AA, Eladio Carrion y Rochy RD concentraron una gran cantidad de personas en el sector Capotillo mientras grababan el video musical del tema “North Carolina”.

Paulino emitió sus consideraciones junto a los comunicadores Nicole Terrero y Vladimir Henríquez, en el programa “Políticas Nuevas”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 18:19).

Consideró que las autoridades dominicanas no deben permitir que artistas locales promuevan el incumplimiento de las medidas sanitarias, y mucho menos los extranjeros, los que no se atreverían a hacer en su país.

“En Puerto Rico no se lo permiten, pero aquí en República Dominicana vienen a hacer lo que les da la gana, así no, ¿no hay alguien que llame a esos tipejos y los ponga en su puesto?”, preguntó.

Por su parte, la comunicadora Nicole Terrero manifestó que las aglomeraciones de personas y el rompimiento de las medidas sanitarias es algo que se vive diariamente en los barrios y en las discotecas del país.

“El 50 % de su capacidad que se supone debe llenar un local de entretenimiento es algo que solo se queda en papel porque en las discotecas y en los bares nada de eso se ve, eso es full completamente, que la gente no cabe dentro”, sostuvo.

Terrero puntualizó que los artistas y las personas de ese sector necesitan trabajar, sin embargo, pidió que realicen su labor respetando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades para preservar la salud de los dominicanos.

Relacionado