(VIDEO) Comunicador José Paulino arremete contra locutor haitiano que llamó “asesinos y ladronazos” a dominicanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador José Paulino deploró la manera en que un locutor haitiano se expresó de los dominicanos el pasado fin de semana, llamándoles “asesinos y ladronazos”, cuando en República Dominicana se encuentran cientos de haitianos ilegales que se benefician de los recursos del Estado.

“Él no piensa en los permisos de trabajo que se emite a trabajadores haitianos, las visas a estudiantes, en ese análisis que él hace no piensa en todos los haitianos que hoy en día tenemos nosotros aquí indocumentados, el Estado dominicano tiene que pagarle salud porque vienen y tienen hasta cinco hijos”, cuestionó.

Paulino emitió sus comentarios en el programa “Políticas Nuevas”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, refiriéndose específicamente al comentario que hizo el locutor Edmond Celadieu en un programa de una emisora online, en el que sostuvo que la mayoría de los dominicanos son “asesinos, sinvergüenza y ladronazos”, lo que quedó captado en video.

(Ver comentarios a partir del minuto 24:59).

En ese orden, consideró que el locutor probablemente esté siendo financiado para realizar declaraciones en contra del país, ya que no sería la primera vez que habla en contra de los dominicanos.

“Ya han sido dos ocasiones en las que ese señor hace este tipo de declaraciones, acabando con la República Dominicana, diciendo que nosotros somos sin vergüenza, ofendiendo a nuestro presidente, pero por Dios”, condenó.

También criticó que en situaciones como estas no se vea que sale al frente la comunidad internacional a defender a la República Dominicana, ya que consideró que si saldría a interceder si se tratara de un periodista dominicano hablando en contra del pueblo haitiano.

“Es una campaña sucia y rastrera que tienen contra la República Dominicana, el país que le ha dado la mano cuando ellos más lo han necesitado, en los terremotos, cuando Leonel Fernández fue y le inauguró una universidad y no agradecen, pero donde no hay no puede haber”, agregó.

