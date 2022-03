(VIDEO) Comunicador Holi Matos asegura gobierno de Abinader está trabajando por la clase media

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante los cuestionamientos por parte de algunos ciudadanos, de que el gobierno no está haciendo nada por la clase media, el comunicador Holi Matos aseguró que la gestión encabezada por el presidente Luis Abinader ha dado muestras de que está trabajando por ese segmento de la sociedad, sobre todo porque es parte importante del motor de la economía.

“Hay gente que reclama que por qué el gobierno no genera algún tipo de auxilio a la clase media, pero cuando el gobierno fomenta el empleo, reactiva la economía, propicia que tengamos dosis contra el virus para que podamos vacunar y para que los turistas puedan confiar en la República Dominicana, pues definitivamente está haciendo algo por la clase media”, expuso.

Matos emitió sus comentarios en el programa “En el Foco”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 20:09).

Señaló que la clase media es parte de la fuerza laboral, algunos emprendedores, otros pequeños productores, y para todos ellos el gobierno tiene unas capacidades que utiliza y “el presidente Luis Abinader ha dado muestra de estar dispuesto a utilizarla en favor del pueblo dominicano”.

También ponderó que, con el conflicto entre Rusia y Ucrania que puede afectar el país por el impacto que tienen esas grandes naciones a nivel mundial, el presidente anunciara ante la Asamblea Nacional que buscará fórmulas para amortiguar los precios y tratar de fomentar la producción de bienes y servicios, más la creación de empleos en el país.

En ese sentido, señaló que Rusia es el segundo productor más importante de petróleo a nivel global y el más importante suplidor de gas para Europa, y tras su presidente, Vladímir Putin, iniciar un conflicto bélico con Ucrania puede traer consecuencias como el aumento de los precios de los combustibles y materias primas.

“El tema de la materia prima que necesitamos, incluso para criar nuestros animales tendrán un mayor costo fruto de esta situación que no la hemos creado nosotros, que definitivamente está ahí y que el gobierno dominicano lo único que podría hacer es lo que anunció el presidente”, destacó.

Asimismo, resaltó que tras el aumento del urea el gobierno creó el año pasado un fondo especial de 1,600 millones de pesos para evitar la subida de los precios de los fertilizantes, pero debido a que Rusia es el principal productor de urea, puede que haya más incremento en su precio.

“¿Qué se requiere ante esta situación?, la unidad de los dominicanos y cuando digo esto hablo de que hace muy bien el presidente cuando dice que, no solo por la Ley Electoral, poner las ambiciones de candidatura en este momento, cuando el gobierno aún no llega a sus tres años, es una afrenta a la sociedad, es no entender la realidad del mundo de hoy”, agregó.

