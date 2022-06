(VIDEO) Comunicador Felito Rodríguez dice “hay empresarios que no están tomando las llamadas a peledeístas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente perredeísta y comunicador Felito Rodríguez dudo este lunes de la solidez que aparentaría ante la sociedad el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en este momento muchos empresarios no le estarían respondiendo llamadas a dirigentes importantes de esa organización política.

“Hay gente importante del PLD a los que empresarios no le toman los teléfonos y esa es la soledad del poder, eso es normal, y de aquí le hago un llamado a muchos amigos que tienen posiciones en este gobierno. no vayan a cumpleaños de ricos, ustedes irán ahora porque son funcionarios, después no lo invitan”, expresó.

El político se expresó en esos términos luego de que el abogado Leonardo Suero sostuviera que la decisión del Tribunal Constitucional, de declarar inconstitucional el voto electrónico, significa un “fundazo” para los politeístas y los hará buscar “centavos para imprimir boletas”.

Rodríguez y Suero emitieron sus comentarios junto al comunicador Vladimir Henríquez Pérez, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Según el abogado Suero lo dictado por el TC fue un ingrediente de mal gusto por los peledeístas que pretenden montar una primada “disfrazada de consulta” el próximo 16 de octubre.

“Es una primaria disfrazada de consulta que yo digo que es ilegal desde el punto de vista de cumplimiento a la normativa de la ley 33/18 en su artículo 46 párrafo II que establecen que esas actividades de esa naturaleza tienen que hacerse en el año precedente a las elecciones”, agregó.

Los comunicadores se refirieron a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la pasada semana no conforme con la Constitución el voto electrónico al acoger un recurso directo de inconstitucionalidad contra los artículos 99 y 123 de la ley del Régimen Electoral y el párrafo del artículo 52 de la ley 33/18 de Partidos Políticos que establecen el voto automatizado como modalidad de votación en el sistema electoral dominicano.

