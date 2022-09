(VIDEO) Comunicador estima urge analizar frecuente aplicación de prisión preventiva en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Urge que en la República Dominicana se realice un diálogo para analizar la primacía que se ha dado a la prisión preventiva como medida cautelar en casi todos los procesos judiciales, consideró el comunicador y analista político Luis Ramírez.

“En la República Dominicana la prisión preventiva se ha convertido en el elemento base de cualquier proceso, en el objetivo primario de cualquier proceso y la prisión preventiva en cualquier sistema de derecho debe ser la última opción”, indicó.

Mientras conducía el programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez estimó que este simposio debería contar la presencia de juristas, psicólogos, tratadistas, jueces y el Ministerio Público para que se pueda definir de manera clara los aspectos a considerar a la hora de imponer una medida cautelar.

Refiriéndose al ordenamiento de dos meses de encarcelamiento preventivo, a dos empleadas del Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi) en San Francisco de Macorís, por el fallecimiento de un niños en esa estancia infantil, el comunicador consideró que la medida cautelar de este proceso pudo haber sido prisión domiciliaria.

“Yo creo que esas dos señoras, no las conozco, no sé quienes son, asumo que tienen familia, que tienen hijos y mostraron que no se van a sustraer del proceso. Estas dos jóvenes ya sabían que estaban siendo investigadas, sabían que iban a ser sometidas para un conocimiento de medida y que iba a existir una acusación ”, consideró.

Expuso que, si bien es cierto que hubo una negligencia por parte de Rosmery Cross Olivo, docente, y su asistente Katerin Castaño Bautista, no se puede “tildar de un hecho intencional”.

“Eso también debe ser algo que se sopese a la hora de tomar una decisión como esa. Con todo el respeto, yo pienso que hubo un poco de complacer la necesidad que tiene la gente, tomando en cuenta que hay una familia, un hecho que todos lamentamos, una tragedia que nadie quisiera que le ocurriera”, comentó.

