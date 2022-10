(VIDEO) Comunicador estima “Mantequilla” ni otros escándalos pueden tapar “que la delincuencia está acabando” en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Hanfiel Polanco consideró que el revuelo que ha causado “Mantequilla” ni cualquier otro escándalo mediático debería hacer que las autoridades aparten la mirada de la alta ola de criminalidad y delincuencia existente en la República Dominicana.

“La delincuencia de nuestro país y los tarascos, están acabando con la tranquilidad de nuestro pueblo y ese tema no lo puede tapar ni Mantequilla, ni los diputados que si los botaron o no, que si viene algo o no viene, que si el presidente dijo o no dijo, eso es un tema nacional que hay que tomarlo en su justa dimensión”, precisó.

Afirmó que las manifestaciones de la delincuencia cada día se destacan más y con ella, la falta de políticas contundentes para hacer frente a este flagelo que mantiene en vilo a la sociedad.

“Llama más la atención la falta de políticas contra este flagelo, contra esta situación, no vemos que el Gobierno, esté trabajando seriamente en acabar esta parte que tanto daño hace a nuestro país”, emitió.

Mientras conducía el programa “La República”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Polanco manifestó que la alta tasa de delincuencia se traduce en inseguridad ciudadana y a su vez tiene un impacto directo en la economía y el correcto desarrollo de la nación.

Argumentó que el turismo es uno de los pilares de la economía nacional, y se sustenta con la visitas de extranjeros que encuentran atractivo los paisajes de República Dominicana; sin embargo, mencionó que esa belleza se podría ver empañada por la delincuencia.

“Donde no hay seguridad usted no va como extranjero, a usted no lo visitan, no podemos convertirnos en un municipio de terroristas, aunque dicen que aquí no hay terroristas, pero hay que ver la dimensión”, expuso.

Mencionó el hecho de que los ciudadanos no quieran salir de sus casas y que los padres estén expuestos a prolongadas preocupaciones por cada segundo que sus hijos no están frente a sus ojos, es un indicador de que es necesario prestar atención al fájelo de la delincuencia.

