(VIDEO) Comunicador espera militares vayan a poner orden, no a “abusar” de población haitiana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante la posibilidad de un despliegue internacional de fuerza militar en el Estado haitiano, el comunicador Julio Samuel Sierra detalló los elementos que entiende deberían ser tomados en cuenta por la Organización de las Naciones Unidas, para no lesionar aún más a sus ciudadanos.

Precisó que lo primero que se debe establecer antes de que “la primera bota internacional pise suelo haitiano”, para restablecer el orden y atender la crisis humanitaria, es definir “hasta dónde y hasta cuando”.

“Lo primero que debe tener es un límite de tiempo, para las intervenciones internacionales se debe establecer un límite de tiempo, que puede variar con el accionar del país y de cómo reciben esta intervención los nacionales de ese país, pero esto no puede ser indefinido, porque después pasa lo mismo que en Irak que fue una intervención que estuvo llamada a durar un año, terminó once años con una milicia apostadas en un país extranjero”, narró.

Detalló que es necesario definir hasta dónde esos cuerpos de paz pueden llegar, enfatizando que a pesar de ser intervenidos los haitianos seguirán teniendo el derecho de tomar decisiones en su país y eso debe ser respetado por las “fuerza invasora”.

Sierra emitió sus consideraciones mientras conducía el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El comunicador expuso que otro punto a considerar es el cuidado de los pocos recursos naturales existentes en Haití y evitar el abuso a sus ciudadanos.

“Otra cosa que debe tener en cuenta la ONU, es que esos soldados que vayan a poner orden en Haití no abusen de la población haitiana, ni de sus recursos naturales, que no vayan a llevarle infecciones, enfermedades a ese pueblo que no aguanta una enfermedad más”, exclamó.

De igual forma, recomendó que una vez restablecido el orden en el vecino país, sería bueno realizar un censo poblacional, e iniciar un registro de natalidad, argumentando que la intervención no es solamente militar sino también debe ser política.

“Luego deben hacer un registro económico, las arcas del Estado haitiano que muy pequeñitas son, por lo menos debemos de saber, o Haití debe saber con qué cuenta. Saber cuántos haitianos hay y cuánto dinero tiene Haití es necesario también”, indicó.

Además, subrayó la necesidad de que se cree un esquema, que se devuelva la institucionalidad y la correcta gobernanza.

“Hay que empezar a nombrar personas en esos cargos para que Haití empiece su camino hacia la recuperación, que les va a llevar años. Hay que crear tribunales, cortes, altas cortes, todo un organigrama jurídico que pueda procesar esas bandas y un sistema carcelario que pueda someter y arrestar esas personas”, comentó.

Asimismo, precisó que las intervenciones terminan con un llamado a elecciones para que se el pueblo que, en democracia elija a la persona que quiere que lo represente.

Relacionado