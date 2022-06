(VIDEO) Comunicador Edward Ramírez insiste proyecto sobre derecho a intimidad es “mordaza” para periodistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Edward Ramírez realizó duros cuestionamientos al proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y la propia imagen y consideró que no hay forma de que se apruebe el mismo porque de hacerlo, se estaría poniendo una “mordaza” a los periodistas y a los medios de comunicación.

“Imagínese que usted no puede hablar, que todos los que están imputados en casos de corrupción, en las operaciones 13, Coral, Medusa, Caracol, cada uno ahora demande por difamación a los medios de comunicación, los que no le van a poder dar cobertura al proceso porque no se pueden pronunciar ya que tiene un proceso abierto en su contra”, expuso.

Así habló el comunicador en momentos en que el proyecto propuesto por la senadora perremeísta por Bahoruco, Melania Salvador, está en espera de ser conocido por la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobado por el Senado de la República.

Ramírez emitió sus comentarios junto al comunicador Milcíades Guevara, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 29:00).

También criticó que argumentos expuestos en otras leyes, como en la que habla de proteger la intimidad de la persona fallecida, también se traten en la iniciativa propuesta por la senadora Salvador.

“¿Qué más protección a la intimidad y al honor pueden querer los honorables legisladores que la misma que existe en el artículo 44 de nuestra Constitución?, lo que estamos diciendo es que no hay forma y que la intención que se está poniendo con esta ley es poner una mordaza a los medios de comunicación”, sostuvo.

De igual forma, Ramírez precisó que una de las labores fundamentales de los periodistas es denunciar y aseguró que con la aprobación de esta ley se querría coartar esa parte fundamental de su labor.

“A mi me gustaría que se le explique al país si esto no es censura, si esto no es una ley mordaza porque como periodista la labor de nosotros es denunciar, investigar y si hay hechos difundirlos, ahora lo que nosotros no vamos a hacer nunca es chantajear y si usted conoce a algún comunicador que lo chantaje, pues expóngalo”, agregó.

Relacionado