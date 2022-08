(VIDEO) Comunicador dice “ministros de Abinader se viven tirando cáscaras de guineo a ver cuál cae primero”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Valerio Ventura sostuvo que hoy hay muchos miembros de la oposición buscando la manera de aliarse con el partido de Gobierno, sin embargo, los actuales funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) le estarían haciendo daño a su organización política porque “viven tirándose cáscaras de guineos entre ellos a ver cuál cae primero”.

Dijo que en la presente gestión hay funcionarios que cuando están haciendo su trabajo bien son atacados por personas que se encuentran en el tren gubernamental y son de su propio partido.

“En el PRM no se han tirado piedra porque no las han encontrado, pero sí viven remeneando la mata a ver de qué lado van a caer las hojas verdes primero porque madura no le queda, se pelean entre ellos, no sé si es envidia o qué es”, expresó.

Ventura emitió sus comentarios en el programa “Secreto de Voz en Voz”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

“Si esto hubiese sido en una familia de Los Mina, de Gualey, hubiese sangre hace rato. Un pleito entre familias es algo que se ve super feo, es algo que como políticos se ve asqueroso”, sumó.

El comunicador consideró que el pisarse la manguera entre compañeros de partidos es algo que le hace daño tanto a la organización partidaria como al gobierno, y asimismo a su imagen como figura pública.

“Vamos a ayudar al presidente, a trabajar en conjunto porque de nada sirve ir a aplaudir cuando el presidente está inaugurando una obra y a su espalda quiere hacerle daño a otro ministro, vamos a enderezar el barco si queréis ser felices, si queréis seguir en el trono”, exhortó.

Relacionado