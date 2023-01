(VIDEO) Comunicador dice medida de colocar mujeres en gobernaciones ha sido un “total fracaso”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez consideró este viernes que la medida que tomó el Gobierno del presidente Luis Abinader al inicio de la gestión, de colocar mujeres en las 31 gobernaciones provinciales del país para aminorar la brecha de género en la política dominicana, ha sido un “total fracaso”, ya que a su juicio muchas gobernadoras no han mostrado los resultados esperados.

En tal sentido, dijo que a la gobernadora provincial de Dajabón, Rosalba Milagros Peña, no se le debería permitir continuar desempeñando sus funciones luego de sostener la idea de carnetizar a haitianos indocumentados para que trabajen en la zona, aún la representante del Poder Ejecutivo recientemente se haya retractado.

“De dónde se motivó a carnetizar ilegales haitianos para que puedan movilizarse en las fincas, violando todo tipo de ley, sin tener la autorización para eso, y hoy es el día de que la flamante gobernadora no ha sido quitada de su puesto, usted dirá no, pero ella pidió disculpas, no, los errores se pagan con dinero”, sostuvo.

Henríquez Pérez emitió sus comentarios vía telefónica en el programa “Políticas Nuevas”, que conduce junto a Leonardo Suero, Felito Rodríguez y José Padilla, y se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Aseguró que, sin ánimos de estigmatizar a las mujeres, tanto Peña como otro grupo de gobernadoras han sido un “fracaso” en sus funciones, por lo que sugirió al presidente Luis Abinader empezar a realizar cambios.

“Estas gobernadoras han sido un total fracaso, un desacierto de la administración del presidente Luis Abinader, el que estamos esperando que ya remenee la mata”, expresó.

Relacionado