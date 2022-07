(VIDEO) Comunicador dice ley de extinción de dominio no viola ningún derecho; espera proyecto sea blindado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador José Rosario sostuvo que la ley de extinción de dominio que será remitido a la Cámara de Diputados para su conocimiento en dos lecturas no viola ningún derecho fundamental como afirman algunos juristas y deseo que la misma, luego de aprobarse en el Senado, se blinden jurídicamente para que no termine en el Tribunal Constitucional.

“El alegato que está teniendo un grupo de legisladores que está en contra de que le hagan una radiografía a su fortuna, en caso de ser acusados de lavado de activos o de corrupción administrativa, es que le están vulnerando sus derechos, pero yéndonos a eso no tendría sentido jurídico la ley de lavado de activos porque ningún lavador de activos nace con una fortuna, la va haciendo a través de los años, igual un político corrupto”, expuso.

El comunicador dijo que la ley no sería inconstitucional por contemplar la retroactividad, principio que ha sido el tema de discordia porque habrían muchas figuras, principalmente dentro del sistema de partidos políticos del país que hace 25 o 30 años no tenían ni para presentar una declaración jurada y hoy no saben cómo justificar miles de millones de pesos.

Rosario emitió sus comentarios junto al comunicador Julio Castro en el programa “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Aquí se sabe muy bien quiénes son los políticos que tienen de dónde justificar una fortuna, aquí hay ex presidentes por ejemplo, ahí está Mejía, todo el mundo sabe que ha sido un empresario exitosos en el área agrícola, de hecho Hipólito Mejía ha sido el creador de varias patentes de híbridos y ha ido a hacer disertaciones a nivel mundial”, señaló.

Sostuvo que hay algunos políticos en República Dominicana y en otros países de la región que verían al Estado como una propiedad dividida en parcelas que pueden alimentar para luego enriquecerse de ellas, mas eso no es así.

“El que no tiene hechas no tiene sospecha, entonces dejemos que esa extinción de domino pase, olvidémonos de eso porque no está vulnerando ningún derecho y si está vulnerando alguno es el de todo contribuyente que a través de los años se ha mantenido al día en sus impuestos y moralmente con la sociedad dominicana”, concluyó.

