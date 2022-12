(VIDEO) Comunicador dice en RD hay trabajos para manos haitianas porque dominicanos no los quieren hacer

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Valerio Ventura consideró que República Dominicana sí necesita de la mano de obra haitiana porque el dominicano ya no quiere trabajar el campo ni salir a la calle a vender, debido a que encontraría que este tipo de labores son “muy bajas”.

Ventura dijo oponerse a que los nacionales haitianos que se encuentran de forma ilegal en el territorio nacional le roben los espacios a los dominicanos, sin embargo, se manifestó a favor de que nacionales de país vecino trabajen aquí de forma legal porque se estaría necesitando su mano de obra.

“Hay trabajos para manos haitianas que dominicanos no los quieren hacer, el dominicano no quiere trabajar la construcción, el dominicano no quiere trabajar el campo, el dominicano no quiere corta la caña, pero mucho menos quiere salir a la calle a vender, al parecer este tipo de trabajo nos queda muy bajo, y entiendo que no debe ser así”, expresó.

El comunicador apuntó en el programa “Secreto de Voz en Voz”, por la plataforma digital El Nuevo Diario TV que el trabajo dignifica al hombre, y esto es algo que sabrían muchos haitianos que vendrían al país a estudiar y a buscar el sustento de sus familias.

(Ver programa).

Subrayó que el país lo que debe exigir a esos nacionales haitianos es que normalicen sus estatus migratorios en este territorio si su intención es trabajar de forma honrada, porque de ser así, recibirían incluso hasta el apoyo del jefe de Estado.

“Todo el que esté en territorio dominicano sea italiano, sea boricua, sea venezolano, sea haitiano debe estar bajo las leyes de nuestra República, debe estar normalizado y todo el que se normaliza le asisten ciertos derechos”, acotó.

