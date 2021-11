(VIDEO) Comunicador dice Abinader debe dar seguimiento a comisión creada para reforma policial

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mihail García llamó al presidente Luis Abinader a darle seguimiento a la comisión encargada de la reforma policial, tras denunciar que un aumento salarial no resuelve las problemáticas preexistentes en la Policía Nacional.

“Hicieron un bulto y de repente se diluyó eso, aquí no se habla de nada, aquí el tema de la reforma de la Policía era subirle dos pesos a los policías como si eso iba a solucionar, eso no iba a solucionar nada, porque el que está torcido, torcido está”​​, exclamó.

García externó sus valoraciones mientras conducía junto a sus compañeros Priyanka Rodríguez y Enrique Mota el programa “El Nuevo Diario en la Noche”​​, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 26:38).

Explicó que el sueldo no es la solución que requiere ese órgano, asegurando que este nunca va a ser mayor que el peaje que pagan los delincuentes a algunos miembros de la institución.

“Usted le puede subir 20,000 y hasta 100,000, y eso nunca va a ser más que lo que reciben de peaje o de lo que pican los chiquitos, porque ellos pican y los de arriba reciben peajes grandes”​​, manifestó.

Sostuvo además que hasta que este órgano no sea intervenido, no se van a terminar los contubernios existentes entre muchos policías y los delincuentes, lo que hace aún más difícil enfrentar el clima de incertidumbre e inseguridad que tiene el país.

“Aquí no va a haber solución al tema de la delincuencia, y eso es lamentable, porque uno quiere vivir tranquilo, uno quiere salir a la calle y dar un paseo, comerse un helado sin necesidad de salir corriendo, aquí si usted no va a una plaza comercial usted no se siente seguro”​​, consideró.

