(VIDEO) Comunicador demanda autoridades tomen medidas para evitar llegada del sargazo a playas dominicanas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al iniciarse este mes de mayo la temporada de sargazo 2022 el comunicador Manuel Rojas demandó de las autoridades dominicanas concernientes que se tomen medidas para recolectar las algas antes de que lleguen a las costas del territorio nacional, para evitar así el malestar que ello causa en la población.

“Tenemos varios años haciendo recomendaciones, hay muchísimos tipos de botes que no maltratan el medio ambiente, que no maltratan los arrecifes y que pueden recolectar ese sargazo, que no se puede utilizar ni siquiera como fertilizante porque la combinación de todos esos organismos producen sustancias tóxica”, señaló.

Rojas emitió sus comentarios en el programa “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que el Ministerio de Medio Ambiente puede adquirir vehículos recolectores para colectar las algas en mar abierto, antes de que lleguen a las playas, porque al llegar a la orilla el trabajo resultaría más difícil y se puede afectar el ecosistemas.

“Cuando está ya en las playas hay que meter vehículos y esos vehículos pisan, en todas nuestras playas hay plantas, cangrejos, maquey, tortugas, todo un ecosistema que puede ser afectado. Yo no sé en qué momento vamos a tomar medidas para que cuando lleguen estos meses, mayo, junio, julio, agosto no tengamos este problema”, expuso.

También señaló que esas algas producen un olor “nauseabundo” y para ciudades costeras como Barahora representa un gran inconveniente, ya que las personas evitan actividades a las que ya están acostumbradas como visitar la zona del malecón.

“La gente no puede ir al malecón a sentarse por el mal olor, la pestilencia que expide ese sargazo, yo no sé qué es lo que estamos esperando para tomar medidas precautorias”, concluyó el comunicador.

