(VIDEO) Comunicador sostiene buenos contenidos en TV dominicana deben ser apoyados

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Elmer Féliz realizó un llamado a las personas que denigran el buen hacer dentro de la televisión dominicana, enfatizando que no todo el contenido expuesto a través de ella es malo, sino que también cuenta con producciones muy buenas, las cuales a su juicio deben recibir el apoyo de todos.

“No todas las direcciones en televisión son malas, no todas las propuestas son malas, nosotros tenemos muchas propuestas y muchas producciones muy buenas, con un buen equipo”, comunicó.

Féliz externó sus valoraciones mientras conducía el programa “Novedades”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

El comunicador admitió que “hay personas que utilizan mal la plataforma, pero eso no significa que todo es malo, la televisión dominicana no es mala, y no podemos crucificar a todos solo por algunos”.

Asimismo, pidió a las marcas que inviertan en el buen contenido para que este se pueda destacar, debido a que consideró que es el sentir de muchos que en el país se resalte lo bueno y eso solo se puede alcanzar a través de inversionistas que apoyen la buena voluntad.

Aseguró que la mayor parte de las personas que generalizan el contenido de la televisión, no se detienen a observar lo que allí se externa, y por tanto, solo se fijan en lo malo.

“Debemos hacernos eco de las buenas producciones, productores como Alberto Zayas y Edilenia Tacktuk, que dan el todo por el todo para poder hacer una muy buena propuesta”, expuso.

En ese sentido, llamó a la población dominicana a resaltar lo bueno y consumir lo local, en vez de tratar de destruir lo que muchos con esfuerzo y dedicación construyen en la comunicación televisiva.

