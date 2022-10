(VIDEO) Comunicador cree están engañando al presidente; asegura ayuda por Fiona no está llegando

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez consideró este miércoles, que quizás el presidente Luis Abinader está siendo engañado en cuanto a los trabajos que se estarían realizado para volver a la normalidad las provincias que fueron fuertemente afectadas por el huracán Fiona, porque fuentes fidedignas le habrían revelado que la ayuda no estaría llegando a esos lugares como habría dispuesto el mandatario.

Aseguró que según sus reportes, aún hay comunidades inundadas y donde no ha llegado raciones de comida de las instituciones competentes, ni mucho menos se ha levantado una sola tabla de las casas que fueron destruidas por el fenómeno meteorológico.

“No sé si él (Luis Abinader) sabe, pero las situaciones que dejó el huracán Fiona en el país hoy es igualita presidente, a usted le han dicho que las cosas las están solucionando, pero la gente está al grito”, manifestó.

Henríquez Pérez emitió sus comentarios junto al comunicador Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Por su parte, el abogado Leonardo Suero señaló, que tras el paso del huracán por el país dijo que se habían reconstruido 4,050 viviendas y eso “no responde a la verdad” porque los medios de comunicación que se han trasladado al lugar de los hechos han podido ver que los devastadores efectos del huracán todavía se sienten.

“También el presidente dijo que en nueve días se iba a restablecer el fluido eléctrico en todas esas localidades y tampoco es cierto, sectores como Sabana de la Mar, parte importante del Seibo y Hato Mayor están sin energía eléctrica, inclusive la gente en algunos lugares de esos ha estado quemando gomas”, expresó.

En ese orden, Suero aconsejó a las autoridades a no precipitarse a dar informaciones para no generar desesperanza en la población dominicana, sobre todo porque es sabido que la reconstrucción de viviendas, puentes y carreteras no es algo que se hace en pocos días.

