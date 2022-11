(VIDEO) Comunicador asegura lluvia del viernes dejó ver “falta de capacidad” de instituciones del Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Elías Cornelio lamentó las pérdidas humanas y materiales que dejaron las inundaciones el pasado viernes en esta ciudad, y consideró que el evento meteorológico que causó tal situación no solo develó que el drenaje pluvial de la estrella económica del Caribe no sirve, sino también la “falta de capacidad” que tienen las instituciones del Estado.

Cornelio sostuvo que las instituciones del Estado dominicano dejaron ver la incapacidad que tendrían porque la única ayuda que recibieron los ciudadanos durante la lluvia fueron las de videos e imágenes que ellos mismo difundieron por las redes sociales.

“Nos desnuda no solamente lo del drenaje, sino la falta de capacidad de las instituciones que nos teníamos guías, las lluvias cogieron al ayuntamiento cerrado porque una ciudad que vive 24 horas no puede tener un cuerpo municipal que cierre los viernes en la tarde y el mejor ejemplo fue lo que pasó ayer”, cuestionó.

El comunicador emitió sus comentarios en el programa “Politizando”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Una vaguada de tres horas nos deja ver la falta de capacidad que tienen los organismos de la República Dominicana, aquí no había información, no había una guía durante ese evento, no apareció el Gobierno, no apareció la Alcaldía, al siguiente día andaba con algunos camiones destapando los imbornales”, expresó.

Dijo que ese fenómeno también dejó ver que las reglamentaciones que se han diseñado para la construcción de edificios en la ciudad no han sido muy certeras, ni tampoco se le daría tanto seguimiento al tema.

“Una cosa es que el agua pueda llegar hasta cierto punto, pero no es posible que torres de tres pisos de parqueos por debajo tenga uno y dos pisos en agua, los pozos para aprobar ese diseño de parqueo subterráneo qué capacidad tenían, eso hay que revisarlo”, recomendó.

