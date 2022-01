(VIDEO) Comunicador Aneudy Ramírez: Domínguez Brito debe guardar su opinión hasta que el país olvide corrupción del PLD  

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Analista político y comunicador Aneudy Ramírez consideró que pre candidato presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, debería guardar sus opiniones hasta que al país se le olvide todos los actos de corrupción cometidos por algunos miembros de esta organización política.

“Domínguez Brito aquí no resolvió un solo caso de corrupción y ahora sale a los medios de comunicación a atacar al PRM, yo creo que Domínguez Brito debería guardar sus palabras hasta cuando a este país se le olvide los actos de corrupción del PLD”, expresó.

Ramírez externó sus consideraciones durante su intervención en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que conduce junto a Jaime Rincón, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

El comunicador sostuvo estas declaraciones a raíz de que el pasado martes el ex procurador general y ex procurador fiscal del Distrito Nacional utilizó su cuenta de Twitter para tildar al presidente Luis Abinader de “manipular mentiras y ocultar verdades, mientras el pueblo sufre sus penurias”.

Expuso que tomando en cuenta la cantidad de cargos que ha ocupado Domínguez Brito a lo largo de su vida política, este ha sido “un privilegiado” del PLD, que a su entender le ha aportado muy poco al país.

“Fue un ex senador, ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ex procurador, ministro de Trabajo y ahora quiere ser presidente; Domínguez Brito ha sido un privilegiado del PLD, independientemente de su conocimiento, pero le ha aportado muy poco a este país”, comunicó.

Contó que en su momento el funcionario estuvo dispuesto a claudicar en contra de la verdad, la integridad y apoyar todos los actos de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana con tal de ser favorecido por el ex presidente Danilo Medina y la cuadrilla “mafiosa” de esta entidad política, asegurando que este nunca levantó la voz ante los escándalos que estaban ocurriendo en sus propias “narices”.

“A mi me causa risa las declaraciones de Domínguez Brito al decir que este país está lleno de corrupción, cuando usted no lo escuchó en ningún momento siendo como procurador cuatro años, más cuatro años como ministro de Medio Ambiente apoyando las vagabunderías del ex procurador que está preso ahora mismo y ahora él quiere venir a jugar con la mente de los dominicanos”, manifestó.

