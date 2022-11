(VIDEO) Comunicador afirma Salvador Holguín ha hecho más por Dajabón que políticos y funcionarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN. – El comunicador y dirigente político Kelvy Tejada, afirmó que el destacado trabajador social Salvador Holguín, ha hecho más por la provincia Dajabón que los políticos que han elegido por años, en los cuales la gente ha depositado su confianza, pero han sido defraudados.

En ese mismo orden, el también ingeniero Tejada, resaltó que Salvador Holguín se ha fajado sin días y sin horas por sus compueblanos dajaboneros sin ser funcionario, senador, diputado, síndico, y sin estar nombrado en ningún Gobierno o partido, a diferencia de muchos políticos que solo persiguen la confianza del pueblo fronterizo por un voto para llegar al poder o posicionarse, pero sin la intención de contribuir con el bienestar de los más necesitados.

‘’Hay una persona que ha venido trabajando durante mucho tiempo, muchos años, en el aspecto social primero, dándole la mano amiga a esas personas que carecen de los recursos para dirigirse a otros pueblos a chequearse problemas de salud o cuando se presenta un accidente. Este señor ha traído tres ambulancias aquí, ese señor ha realizado el más amplio programa de asistencia social en la provincia de Dajabón’’, afirmó Kelvy Tejada.

Asimismo, indicó que de su parte ha regalado más de 300 canastillas que les han sido facilitadas por el trabajador social Salvador Holguín, para que sean suministradas a mujeres necesitadas del pueblo fronterizo.

‘’Salvador Holguín a muy corta edad ya venía trabajando de la mano con los pobres, él también siendo pobre y cuando el pueblo observa todo eso que ha venido haciendo Salvador Holguín y el también postularse para senador de la República, lo han acogido. Hoy día, Salvador Holguín no tiene competencia en la provincia Dajabón, ni adentro, porque adentro eso es un tema superado, pero tampoco tiene competencia afuera’’, expresó Tejada.

El comunicador dajabonero Kelvy Tejada, precisó: ‘’Yo que he podido recorrer algunos municipios con Salvador, he podido notar la estructura política y social que lo está apoyando. Muchos dirán que, si él está aspirando porque tiene dos ambulancias para servir a la gente y no, no, Salvador tiene ambulancias aquí en la provincia hace más de 12 años y ¿Aspiraba Salvador dos años atrás?, no ¿Aspiraba Salvador Holguín cuando andábamos distribuyendo canastillas para las embarazadas en los diferentes sectores de Dajabón?, no…, aquí hay gente que aparecen cuando aspiran, tienen una aspiración y ahí aparecen, y que quieren hacer favores, y que quieren ayudar, pero no es eso, es estar ahí como ha estado Salvador’’.

Cabe resaltar que Salvador Holguín tiene más de 20 años ejerciendo profesionalmente como periodista y locutor de la República Dominicana y 26 años trabajando socialmente en favor de la provincia Dajabón, la Línea Noroeste y el país a través de su Fundación donde realiza programas de obras sociales en las áreas de educación, salud, tecnología y deportes.

