(VIDEO) Comunicador afirma “RD$1,500 se van en una comida”; nuevo bono a familias debe invertirse en el 9-1-1

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez sostuvo este martes que el monto de 1,500 pesos dominicanos “se van en una comida”, y en ese sentido consideró que el dinero del bono “Tu Familia Va Primero”, de un pago único, debería invertirse en mejorar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

“Esta inflación se está tragando todo, 1,500 pesos es una comida de un día, yo sé lo que les digo, prefiero que ese dinero, en lugar de que se pierda ahí, que se invierta en estos programas sociales. Yo no me voy a callar con el 9-1-1, hasta que yo no vea que el gobierno le invierta y que el pueblo pueda usar nuevamente sus servicios”, expresó.

El comunicador sostuvo sus planteamientos luego de comentar que el presidente Luis Abinader anunció ayer lunes el lanzamiento del bono “Tu Familia Va Primero”, con el que se busca beneficiar a un millón de dominicanos con un pago único de 1,500.

Henríquez Pérez emitió sus comentarios junto al comunicador Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, dijo que el dinero se podría utilizar para mejorar el servicio de Asistencia Vial que brinda el Estado, ya que, según expresó, actualmente muchas personas pasarían vicisitudes en la carretera y no reciben asistencia.

“Que el pueblo pueda usar ese servicio de nuevo y no esté dando vergüenza, que las personas no estén quedándose en la calle por gasolina o por una goma pinchada y que las camionetas del plan vial estén en las carreteras, hay mucha gente que viaja y necesita este servicio”, agregó.

