(VIDEO) Comunicador afirma empleados de Onamet están siendo “maltratados” por incumbente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Supuestos colaboradores de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) habrían denunciado que han recibido un trato desigual por parte de la titular de esa institución, Gloria Ceballos, a la cual acusan de tener un círculo de empleados reducidos a los que favorece.

Esto lo manifestó el comunicador Vladimir Henríquez Pérez la mañana de este viernes, quien aseguró que le han llegado presuntas denuncias en ese sentido, por parte de empleados de Onamet.

“Me llegan muchas denuncias de maltrato a los empleados de Meteorología, de que hay un anillito con el que ella se maneja y los otros empleados están invisibles, no hay aumento, no hay traslado, no hay nada si tú no eres del anillito de Gloria”, expresó.

A raíz de la supuesta situación el comunicador Henríquez Pérez preguntó en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, si no hay un técnico en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que pueda ocupar la posición que hoy tiene Ceballos.

“Parece que hay alguien que la está protegiendo porque Gloria no es de esta administración. Yo no soy quien para cuestionar su preparación profesional, ahora bien, me llegan muchas denuncias de maltrato a los empleados de Meteorología”, reiteró.

Consideró que el oficialista debe haber una persona que tenga los méritos suficientes para ocupar esa dirección, y además, señaló que la actual incumbente está en el cargo desde el 2005, por lo que sería tiempo de dejarla descansar.

