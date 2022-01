(VIDEO) Comunicador aconseja a director de Presupuesto no hablar de irregularidades sin pruebas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Edward Ramírez sugirió al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, no hablar públicamente de supuestas irregularidades cometidas por opositores si no las ha podido comprobar, señalando que el fanatismo político no se puede llevar a cabo desde una función estatal.

“Si usted quiere señalar a la señora Margarita Cedeño, pues usted va y deposita los documentos que tiene ante el Pepca, pero no se ponga a decir de irregularidades que usted no puede comprobar o que no ha ejecutado el debido proceso”, expresó.

El comunicador se expresó así al referirse a la acusación que lanzó Presbot sobre la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, de haber tenido “nóminas irregulares” dentro de los Programas Sociales en la pasada gestión, lo que la política desmintió a través de su cuenta de Twitter ayer miércoles.

Ramírez emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Enfrentados”, el cual conduce junto a un equipo de comunicadores dirigidos por Mariano Abreu, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 33:48).

Consideró que el director de Presupuesto no puede estar emitiendo ese tipo de declaraciones sin comprobar previamente, y sobre todo, cuando están involucrados organismos internacionales que actualmente tienen relación con el Gobierno.

“Desde aquí le vamos a pedir que explique con lujo de detalles cuáles fueron esas irregularidades ¿por qué?, porque con sus declaraciones está también, sin darse cuenta, llenándose del fanatismo político y dañando la carrera al mismo presidente Luis Abinader”, sostuvo.

Señaló que el presidente Abinader ha sido enfático en el acompañamiento de los organismos internacionales para manejar las finanzas del Estado, e inclusive, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene gran respaldo del Gobierno.

“Yo no creo que el PNUD, la USAID y otros organismos internacionales vayan a quedar en descrédito, a pesar de que a usted se le envió una comunicación de estos organismos internacionales explicando de qué forma se ejecutaban estas acciones, el fanatismo político no puede utilizarse en una función estatal, a usted no lo nombraron para hacer política”, advirtió.

Relacionado