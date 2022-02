(VIDEO) “Comprensión”, la fórmula secreta para 55 años de matrimonio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Antonia Herrera y Ernesto Ruiz quienes llevan casados desde 1967, confesaron que la fórmula secreta para su longevo amor ha sido durante cinco décadas y medio, el diálogo sustentado en la comprensión mutua.

“Yo siempre he creído en la compresión y en que hay muchas formas de decir las cosas, todavía nosotros tenemos muchos desacuerdos luego de 55 años de matrimonio, pero siempre nos ponemos de acuerdo. Yo creo que en el mundo lo único que hace falta es la compresión y el diálogo, yo estoy consciente de que el mundo puede mejorar con el diálogo y la comprensión”, expresó Ernesto Ruiz.

Mientras admiraba a su compañera de vida, Ruiz describió cómo en los momentos de discrepancia ambos se toman un tiempo para reflexionar y así analizar de manera individual la postura de cada uno.

“A veces yo le digo piénsalo y mañana tú me dices, porque quizás yo no tengo la razón, pero tú lo piensas y tú me dices que si yo tengo la razón o no, esa es una de las formas que nosotros tenemos para entendernos”, reveló.

La pareja contó su historia en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversias”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 07:17).

Dos mellizos de sexos opuestos, cinco nietos y un bisnieto es el fruto de esta unión que inició hace 57 años, luego de que un 17 de agosto de 1965 Ernesto visitó la casa de Antonia con la intención de conocerla. Hoy con gestos admirables y miradas que expresan mucho, cuentan juntos las debilidades y fortalezas que dieron forma a su historia de amor.

“Hemos sido bendecidos grandemente y estamos muy agradecidos del señor por todas las cosas que nos rodean, hay cosas que son malas, pero esas son pequeñeces al lado de lo grande que ha sido el amor, el perdón y el compañerismo que nos tenemos”, narró la señora Antonia.

Con una sonrisa en el rostro y al punto de hacer sonrojar a su esposo la experimentada dama se refirió a que detalles tan simples como aquel joven la acompañara a la iglesia y al instituto fueron los que hicieron crecer la atracción hacia él.

Contrario a su esposa el caballero comentó que de su parte se impuso el amor a primera vista y manifestó que cuando la vio por primera vez quedó cautivado por su sencillez, pero sobre todo, dijo que lo que más le gustó fue su orgullo y la “forma en que estaba consciente de lo que era ella dentro de todas las cosas”.

En la actualidad, Antonia y Ernesto exhiben su amor al mundo, exhortando a las personas que se conozcan, tras asegurar que el matrimonio no es algo que se práctica como si fuera un deporte.

Relacionado