(VIDEO) Compositor considera letras fuertes en canciones son consecuencias y no la causa de un problema en RD   

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El compositor e interprete dominicano Rafael Melguen mejor conocido como “El último poeta” consideró que contrario a que lo muchos piensan las letras fuertes con la consecuencia de un problema social, mas no la causa, argumentando que los artistas se nutren de su entorno.

“Gracias a la tecnología cualquiera tiene la oportunidad de grabar una canción, lo que en parte es bueno porque te da esa libertad de expresión y en cuanto a las letras, yo creo que el artista se nutre su entorno, entonces si como país nos molesta un poco alguna que otra letra es una para analizarnos como nación y saber por qué surgen esas letras más que la letra en sí, porque entiendo que es una consecuencia del problema más que la causa en sí”, expresó.

En una entrevista realizada por Hermes y Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Melguen sostuvo que dentro de la industria del arte debe haber de todo y que es una decisión persona inclinarse por el arte por encima del negocio; sin embargo, cree debe haber un equilibrio entre ambas.

(Ver declaraciones a partir del minuto).

“Esto es como si fuera una heladería, tú tienes un sabor que quizás te gusta más a ti, pero quizás no es el que más le gusta al público, eso mismo pasa en la música, tú tienes una canción que te gusta mucho a ti, peor no engancha mucho con la gente, solo hay que tener esa versatilidad, porque al final la música yo no la veo que sea solo para gente inteligente, sino que es para gente que siente”, destacó.

Caracterizado por unir la poesía y la música en cada una de sus composiciones, el artista expresó que los exponentes del arte deben transmitir a través de este lo que siente en su corazón y las cosas que los hacen sentir bien; de ahí la iniciativa de combinar ambos géneros.

Asimismo, el joven compositor se definió como una persona sencilla, introvertida y un poco tímida a pesar de que en sus canciones aparente ser todo lo contrario, porque partiendo de experiencias personales han surgido sus dos primero sencillos “Kamicaze, Robándome un Verano y Lento”.

“Kamicaze fue una historia de una señorita que tenía novio, entonces yo hice la analogía del kamicaze que es un piloto que se estrellaba contra su objetivo, digamos que de manera simbólica cuando uno a veces se lanza sin pensar en las consecuencias”,

Explicó que “Robándome un Verano” habla más del amor desde el punto de vista del anhelo, pero Lento es una canción que toca más lo simple que lo profundo, una canción que habla de lo bonito de pasar tiempo con la esa persona que te gusta y la forma en que el tiempo pasa lento al lado de ella.

Apegado siempre al romanísimos Rafael Melguen dijo que el orden en que funciona su vida artística es enamorarse y luego cantar, aunque confesó que no le ha escrito un tema a todos sus amores.

Tras referirse a la exposición pública de la vida privada de los artistas, afirmó que tener que dar la cara en los medios de comunicación por cada historia plasmada en su música le causa conflictos internos, debido el hecho de que todas sus canciones son muy personales.

También, manifestó que el arte se enriquece en con las colaboraciones, por lo que abogó por que artistas de diferentes áreas se puedan unir para crear expresiones combinadas que conecten todas las ramas y formas de expresarse.

Enfatizó que una de sus metas es que la República Dominicana sepa que cuenta con un artista llamado Rafael Melgue “El último Poeta” para izar la bandera dominicana en escenario nacionales e internacionales.

Relacionado