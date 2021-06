(VIDEO) ¿Cómo sacar el mejor provecho al servicio que te dan los bancos?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Wiliam Medrano sostuvo que los bancos son las mejores herramientas que pueden tener los emprendedores si las personas que utilizan sus servicios saben sobre finanzas o tienen a alguien a su lado experto en la materia, de lo contrario aseguró que no les irá para nada bien.

“Mientras más conoces de finanzas menos van a ganar los bancos. El que sabe emprender y se hace acompañar de un experto va a tener con los bancos el más bueno de los negocios”, expresó.

Medrano emitió sus comentarios durante su participación en el programa Enfrentados, el cual conduce junto a Mariano Abreu, Dugueslin Santana, Edward Ramírez y Jorge Moreno, y el que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Señaló que en las entidades financieras hay empleados que no tienen conocimientos en el área de finanzas, por lo que sostuvo que cuando son consultados no necesariamente podrán darle a los clientes las orientaciones que buscan.

“Al primero que encontramos en la puerta del banco le decimos todo lo que queremos hacer, dónde queremos invertir, pero tú no te has dado cuenta que a quien le estás hablando no tiene los conocimientos financieros suficientes”, expuso.

Mencionó que los empleados de los bancos tienen metas mensuales que cumplir, como es aperturar equis cantidad de cuentas bancarias o captar en 30 días una determinada suma de dinero, y por lo general intentarán ofertar los productos con los que logren sus objetivos.

“Tú puedes decirle a ese empleado que tienes $10 millones de pesos, y es probable que él te diga que te va a abrir una cuenta de ahorros tradicional, la cuenta que no te paga más de lo mínimo, pero si tú sabes de finanzas le vas a decir no, yo quiero abrir un certificado y vamos a discutir las tasas de esos certificados”, dijo.

