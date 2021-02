(VIDEO) ¿Cómo saber si voy por el camino del amor?

Comparte esta noticia

Por: Marolin Castillo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escritor y conferencista argentino, Julio Bevione, asegura que la paz interior siempre sirve como un regulador para indicarle a la persona si está yendo por el camino del amor en sus acciones diarias.

Explica que cuando un acto no está basado en el amor, muchas veces el juicio de la persona puede indicarle por una sensación de intranquilidad que ese no es el camino, porque “cuando algo es amoroso se siente en paz”.

En ese orden, Bevione indica que el amor es un sentimiento que está definido, pero que en muchos casos, las personas tienden a confundirlo con otras sensaciones, reconociendo como actos de amor acciones que realmente no lo son.

“El amor en sí está claro, pero nosotros lo tenemos en un lugar que no es, porque tenemos el amor en el lugar de lo bueno, de lo que nos gusta, pero ahí hay un prejuicio”, asegura.

Bevione emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 06:50).

Define que el amor es una energía que se debe cuidar y trabajar todos los días en las acciones cotidianas del ser humano, como cuando se cepilla el cabello, se toma una ducha o simplemente, cuando se decide confiar en alguien.

Asimismo, indica que puede elegir sentir el amor o no, pero cuando no se elegí no sentirlo, automáticamente llegará otro sentimiento a reemplazarlo, como por ejemplo, el miedo, que causará molestias y mal humor en la persona, haciéndole entregar mucha energía al generar pensamientos negativos.

En ese sentido, aclara que trabajar esa energía no será con todo el mundo, sino que se debe cultivar y cuidar simplemente con aquellas personas a las cuales se ha elegido para amar.

Por último, el autor expresa que “aprender a sentir más lo que hacemos es la base para empezar a vivir con amor”.

Más sobre sobre Julio Bevione

Junlio Bevione, con su trabajo, ayuda a las personas a establecer relaciones más amorosas, vivir con libertad y tener un mayor nivel de conciencia y compromiso para así lograr un estado de espiritualidad en su vida.

Entre sus obras se encuentran “Volver a mí”, “Vivir en la zona”, “Abundancia sin miedos”, “Aceptación y vivir en paz”, “Relaciones, vivir en armonía”, Respira y sal de tu crisis”, Espiritualidad para una Vida más Fácil, Simple y Abundante, entre otras.