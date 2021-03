(VIDEO) ¿Cómo saber si estás en una relación tóxica?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica y terapeuta familiar y de parejas, Wildania Peralta, explicó que una relación tóxica es donde existe una situación de desigualdad entre la pareja y donde parece, de manera fantasiosa, que se está enamorado cuando realmente no es lo que está sucediendo.

“En una relación tóxica no existe el amor, se ha creado la idealización de que en esa relación se permanece por amor, sin embargo no es así”, aseguró.

Peralta emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese orden, indicó que no se puede ser feliz en una relación tóxica porque la persona vive constantemente con unos altibajos emocionales porque no sabe qué puede esperar de su pareja, y por tal razón se “encuentra sintiéndose todo el tiempo en una especie de cuerda floja”.

“En una relación tóxica no se puede ser feliz, al contrario, se vive en una sensación de angustia, de incertidumbre y de desesperación”, afirmó.

También indicó que este tipo de relaciones llegan a perjudicar la percepción que la persona tiene de sí misma, causando que su autoestima se vuelva insana y por ende, se vea afectado su amor propio, lo que lo hará depender emocionalmente de su pareja.

“Cuando yo no sé cuáles son mis innegociables, cuando no sé definir hasta dónde yo puedo llegar, cuándo tengo dificultades para decir que no, y cuándo tengo dificultades para identificar mi potencial para salir adelante, eso hace que yo sienta que no necesito estar en esa relación”, explicó.

Para reconocer que se está en una relación tóxica, la psicóloga señaló los siguientes elementos:

Cuando en la relación se le culpabiliza de todas las situaciones.

Cuando existe alguien que quiere controlar todo, incluyendo relaciones externas.

Cuando existe la sensación de que no se puede ser feliz en proyectos personales sin la aprobación del otro.

Cuando se necesita recibir las afirmaciones de la otra persona todo el tiempo.

Cuando se espera recibir llamadas y mensajes constantes, así como estar pendiente de si lo dejan en visto o responden instantáneamente.

Cuando se está al lado de una persona que sobreexige compañía o respuesta.

Cuando se perciben celos obsesivos.

Indicó que todas esas manifestaciones son elementos de una relación tóxica, pero en la actualidad muchas personas están siendo afectadas y no lo reconocen, porque se ha llegado a ver esa forma de relacionarse como algo normal.

“A veces hemos normalizado este estilo de relacionarnos, pensamos en una relación de noviazgo como una fusión con la otra persona”, manifestó.

Agregó además, que algo que contribuye a la permanencia de las personas en una relación tóxica, es la experimentación de “ese cóctel de neurotransmisores de la felicidad y toda esa adrenalina que se tiente, entonces se piensa que eso es una necesidad intensa de estar todo el tiempo en conexión y contacto con la otra persona ”.